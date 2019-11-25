Наркотики и оружие изъяты у скотокрадов в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области полицейские задержали промышлявшей барымтой преступный дуэт, которому доказана причастность к серии краж скота. При обыске у задержанных лиц изъяты наркотики и оружие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Оперативные мероприятия по задержанию подозреваемых проводились в Аксуском районе сотрудниками областного Управления криминальной полиции совместно с местной полицией. Подозреваемые, оба жителя села Капал, были задержаны по месту жительства и доставлены в районную полицию.

«Оба задержанных, один из них 1978 года рождения, другой, 1983, ранее привлекались к уголовной ответственности за кражи и грабеж. Сейчас им доказана причастность к шести фактам скотокрадства (6 лошадей и 7 голов крупно-рогатого скота), совершенных с мая по октябрь текущего года на территории Аксуского района. Часть похищенного скота удалось найти и возвратить законным владельцам», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

При санкционированном обыске полицейские обнаружили по месту жительства подозреваемых наркотики, боеприпасы и огнестрельное оружие.

«В доме у одного из задержанных изъяты два обреза от одноствольного и двуствольного охотничьих ружей, а также патроны и около 300 грамм гашиша. В доме другого также изъяты наркотические вещества в виде марихуаны и гашиша. Досудебное расследование по фактам проводится согласно статьям 188 (кража), 296 (незаконное хранение наркотических средств) и 287 (незаконное хранение оружия и боеприпасов)», - дополнили в пресс-службе.

В полиции также отметили, что уголовное расследование с назначением необходимых экспертиз поручено провести следователям областного департамента, в ходе которого подозреваемые будут проверены на причастность к другим преступлениям в регионе.