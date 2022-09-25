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    19:50, 24 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Наркотики и оружие изъяли из авто жителей Кызылординской области

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Кызылординской области на трассе «Шымкент-Самара» близ аула Н. Ильясова Сырдарьинского района остановлен автомобиль Lada, нарушивший правила дорожного движения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе проверки авто обнаружен обрез одноствольный 12 калибра, МР-155, 4 патрона и расфасованные в пакеты растительные вещества. По заключению экспертизы установлено, что растительные вещества являются высушенной марихуаной весом около 2 кг.

    27-летний водитель и 30-летний пассажир оказались жителями Кызылординской области. Подозреваемые водворены в ИВС.

    По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК РК «Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере».




    Фото: polisia.kz




    Теги:
    Общество Кызылординская область Борьба с наркотиками Борьба с преступностью Обзор прессы Правоохранительные органы
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