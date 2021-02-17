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    00:11, 17 Февраль 2021 | GMT +6

    Наркотики и девять телефонов пытались перебросить в колонию ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ – В одну из колоний Восточного Казахстана пытались перебросить через забор запрещенные предметы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента УИС по ВКО.

    В ведомстве рассказали, что в колонию особого режима за сутки пытались перебросить девять сотовых телефонов и почти полкилограмма марихуаны. Возле основного ограждения учреждения ОВ 156/20 сотрудниками были задержаны двое мужчин при попытке переброса «запрещенок».

    «У обоих задержанных лиц при себе находились запрещенные предметы. Три свертка с девятью сотовыми телефонами и SIM-картами, а также три свертка с веществом зеленого цвета со специфическим запахом, которые были изъяты при понятых», – сказал начальник департамента УИС по ВКО Джанболат Калетаев.

    По данным фактам была вызвана оперативная группа Иртышского и Согринского отделов полиции. Задержанным грозит административное и уголовное наказание.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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