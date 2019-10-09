Наркотик группы «скорость» продавала жительница Экибастуза

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 161 килограмм наркотиков изъят из незаконного оборота в Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудники по противодействию наркопреступности Экибастуза «вычислили» и задержали 34-летнюю женщину, жительницу Экибастуза, которая занималась сбытом наркотических средств синтетической группы «скорость», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Для более удобного сбыта задержанная женщина расфасовала полиэтиленовые свёртки с порошкообразными веществами разных цветов внутри, обмотав их клейкой лентой, и продавала, добавили в полиции. «У «скоростной» женщины изъяты денежные средства, вырученные от продажи наркотических средств», - рассказали в пресс-службе. По этому факту идёт досудебное расследование по статье 297 УК РК, задержанная водворена в изолятор временного содержания управления полиции Экибастуза. «В этом году на территории области зарегистрировано 61 наркопреступление, из незаконного оборота изъято 161 килограмм 166 граммов наркотических средств. К административной ответственности привлечены четверо граждан за нанесение граффити-надписей на стенах жилых домов в виде рекламы с указанием «интернет-магазинов», - поделились информацией в ведомстве. Например, в том же Экибастузе задержаны 20- и 28-летний горожане в момент нанесения на стены дома и заборы надписи с указанием адреса интернет-магазинов, распространяющих синтетические наркотические средства. «На обоих возбуждены административные материалы за нарушения правил благоустройства, предусмотренные статьёй 505 КРКоАП, каждому наложен штраф в размере 20 месячных расчётных показателей», - отметили в правоохранительных органах.