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Наркосодержащие растения выращивал житель Талдыкоргана

Редактор:  
Ринат Дусумов
27 Июня 2023, 21:42
Наркосодержащие растения выращивал житель Талдыкоргана Фото: t.me/POLICE_of_KZ

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 80 кустов наркосодержащих растений изъято у жителя Талдыкоргана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Полицейские при координации прокуратуры задержали местного жителя, подозреваемого в культивировании марихуаны.

На приусадебном участке задержанного обнаружены более 80 кустов наркосодержащих растений. За участком производился должный уход, что подтверждается различными обстоятельствами, то есть поливом, разрыхлением и т.д. Также выяснилось, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления.

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