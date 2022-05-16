16 Мая 2022 12:04

Наркоситуация в Казахстане значительно изменилась – МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК состоялся брифинг с участием и.о. начальника департамента по противодействию наркопреступности Аскара Мухаметкалиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наркоситуация в стране, как и во всем мире, претерпела значительные изменения. Это связано с тем, что на смену так называемым «традиционным» наркотикам пришли новые психоактивные вещества. Ежегодно синтезируется около 20 новых видов психоактивных веществ. От остальных видов наркотиков их отличает относительная дешевизна, ярко выраженное психотропное действие и быстрое формирование зависимости. В таких условиях, учитывая, что наркомания признана в нашей стране одной из угроз национальной безопасности, департаментом по противодействию наркопреступности МВД и его территориальными подразделениями определены основные направления борьбы с ней», – сказал А. Мухаметкалиев.

По его словам, самым актуальным направлением является противодействие распространению синтетических видов наркотиков. Основная проблема в том, что эти психоактивные вещества просты в изготовлении. Практически все компоненты вполне легальны и доступны. Все эти факторы делают синтетические наркотики привлекательными для молодежи, которая в силу своего возраста склонна к экспериментам над своим сознанием и не осознает степени опасности от употребления психоактивных веществ.

В результате, как сообщил спикер, в 2021 году ликвидировано 17 производств синтетических наркотиков, за четыре месяца текущего года - уже 11. МВД РК ведет активное сотрудничество с коллегами из иностранных государств.

Второй задачей А. Мухаметкалиев назвал выявление интернет-каналов распространения наркотиков. Закладчики используют мобильные приложения, мессенджеры, такие как Telegram, Vipole и другие. Там они находят потенциальных покупателей, оплата производится тоже удаленно, через онлайн-платежи. После того, как оплата получена, покупатель получает ссылку с координатами «закладки» с наркотиком. Полицией ведется мониторинг Интернет пространства для выявления сайтов, постов, блогов и рекламных объявлений, содержащих информацию о распространении наркотиков. С начала текущего года выявлено и заблокировано 655 таких интернет-ресурсов. По фактам сбыта наркотиков посредством интернет-ресурсов зарегистрировано 82 уголовных дела. По рекламе и пропаганде наркотиков расследуется 37 уголовных дел.

И.о. начальника департамента также отметил, что третье направление работы – собственная сырьевая база наркосодержащих растений. Это, в первую очередь, дикорастущая конопля Шуской долины. Ежегодно в ходе широкомасштабной операции «Карасора» выявляется свыше тысячи фактов заготовки, хранения и сбыта гашиша и марихуаны. В южных регионах, в предпесковых отдаленных районах культивируются целые плантации индийской марихуаны, стебли которой достигают четырех метров высоты. Такие посевы выявляются с помощью вертолетных облетов в Кызылординской области и смежных с ней районах. Каждый год выявляется и уничтожается около 60 таких плантаций. Это примерно 20 га земель, засеянных культивированной марихуаной. Ежегодно изымается более 20 тонн наркотиков.