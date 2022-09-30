Наркоситуация в Астане остается сложной - глава полиции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане наблюдается незначительный рост регистрации преступлений. В то же время наркоситуация в городе остается сложной. Об этом заявил начальник департамента полиции города Марат Тулебаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом оперативная обстановка стабильная. Согласно статистике имеется незначительный рост регистрации преступлений. Вместе с тем, это не связано с осложнением криминогенной ситуации, показатель преступности остался практически на уровне прошлого года. Принятыми мерами удалось снизить количество таких преступлений, как убийство, изнасилование, грабеж, разбои и хулиганство. Улучшена раскрываемость убийств, причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, грабежей, краж, угонов транспорта и интернет-мошенничества», - сообщил Марат Тулебаев на заседании столичного маслихата.

По данным департамента полиции, количество уголовных правонарушений выросло в столице на 6,8%.

Марат Тулебаев остановился и на совершаемых преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков.

«Выявлено 146 наркопреступлений, в том числе 107 фактов сбыта, изъято свыше 200 видов различных видов наркотиков, из них 34 кг - синтетические, что в семь раз больше, чем в 2021 году. Пресечена деятельность четырех нарколабораторий, заблокировано 66 наркосайтов. В ходе проведения длительной спецоперации ликвидирован устойчивый канал, предотвращена деятельность организованной преступной группы, осуществляющей поставку и сбыт наркотиков на территории столицы. Задержаны организатор, основной поставщик наркотика и пять членов Жамбылской преступной группировки. Из незаконного оборота изъято 37 кг гашиша», - сообщил М. Тулебаев.

«Понимаем, что принимаемые меры недостаточны. Наркоситуация в городе остается сложной. Приложим все усилия по повышению эффективности работы в данном направлении», - заявил начальник ДП.

Также он напомнил, что в настоящее время МВД по поручению Главы государства разрабатывается новый комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, где предусмотрено повышение ответственности всех субъектов, участвующих в реализации запланированных мероприятиях.