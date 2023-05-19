Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Наркосеть ликвидировали в Алматы

Редактор:  
Гульмира Байзакова
19 Мая 2023, 15:24
Наркосеть ликвидировали в Алматы Фото: polisia.kz

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полицейскими Алматы совместно с Агентством по финансовому мониторингу РК при координации прокуратуры города ликвидирована наркосеть, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На поток поставку и реализацию марихуаны поставили пятеро: пара сожителей, их друг, закладчик и курьер. Молодая пара, как установлено в ходе оперативных и следственных мероприятий, руководила преступным процессом.

27-летний гражданин Л. и его 35-летняя спутница – гражданка К. выполняли роли организатора и координатора. Обязанности закладчиков поделили между собой гражданин Б., 1993 года рождения, и гражданин А., 1995 года рождения. А курьером выступил 25-летний гражданин А.

«В результате проведенных целевых оперативно-розыскных мероприятий при координации прокуратуры города в рамках проекта «Борьба с наркоперступностью» сотрудниками нашего подразделения совместно с представителями ДПН МВД РК, АФМ РК пресечена преступная деятельность наркодельцов, наладивших сбыт наркотиков бесконтактным методом через мессенджеры.

Установлено, что посылки с наркотиками злоумышленник получали почтовым сообщением из Испании и США. Оплату за зелье от клиентов получали через Qiwi-кошелек. Вывод денежных средств производили через банки второго уровня. На данном этапе следствия установлено 49 банковских счетов», – сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

Спикер отметил, что преступная деятельность фигурантов была официально задокументирована, были осуществлены «контрольные закупы». По месту жительства подозреваемых проведены санкционированные обыски. В квартире главных фигурантов обнаружено 6 млн тенге, sim-карты, банковские карточки, электронные весы, а также вещества растительного происхождения со специфическим запахом. Задержанные взяты под стражу.

В полиции также дополнили, что в соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.


Алматы   МВД РК   Борьба с наркотиками  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Ряд сел переименуют в Акмолинской области
Ряд сел переименуют в Акмолинской области
Официальная церемония встречи глав государств – участников саммита «Центральная Азия – Китай» состоялась в Сиане
Официальная церемония встречи глав государств – участников саммита «Центральная Азия – Китай» состоялась в Сиане
Сколько заработала Елена Рыбакина после сенсации и выхода в полуфинал турнира в Риме
Сколько заработала Елена Рыбакина после сенсации и выхода в полуфинал турнира в Риме
Димаш Кудайберген выступил перед лидерами стран Центральной Азии и Си Цзиньпином
Димаш Кудайберген выступил перед лидерами стран Центральной Азии и Си Цзиньпином
Чем запомнился второй день государственного визита Президента Казахстана в Китай
Чем запомнился второй день государственного визита Президента Казахстана в Китай
Более 1,5 млн корейцев находятся под угрозой смерти в полном одиночестве - опрос
Более 1,5 млн корейцев находятся под угрозой смерти в полном одиночестве - опрос
Ребенка придавила дверь подъезда в Алматы
Ребенка придавила дверь подъезда в Алматы
Первый энциклопедический фотоальбом о сайгаках презентовали в Астане
Первый энциклопедический фотоальбом о сайгаках презентовали в Астане
В китайском сегменте интернет-сетей речь нашего Президента всегда широко и быстро расходится на нарезки и ролики - Зарема Шаукенова
В китайском сегменте интернет-сетей речь нашего Президента всегда широко и быстро расходится на нарезки и ролики - Зарема Шаукенова