Наркосеть ликвидировали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полицейскими Алматы совместно с Агентством по финансовому мониторингу РК при координации прокуратуры города ликвидирована наркосеть, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На поток поставку и реализацию марихуаны поставили пятеро: пара сожителей, их друг, закладчик и курьер. Молодая пара, как установлено в ходе оперативных и следственных мероприятий, руководила преступным процессом.

27-летний гражданин Л. и его 35-летняя спутница – гражданка К. выполняли роли организатора и координатора. Обязанности закладчиков поделили между собой гражданин Б., 1993 года рождения, и гражданин А., 1995 года рождения. А курьером выступил 25-летний гражданин А.

«В результате проведенных целевых оперативно-розыскных мероприятий при координации прокуратуры города в рамках проекта «Борьба с наркоперступностью» сотрудниками нашего подразделения совместно с представителями ДПН МВД РК, АФМ РК пресечена преступная деятельность наркодельцов, наладивших сбыт наркотиков бесконтактным методом через мессенджеры.

Установлено, что посылки с наркотиками злоумышленник получали почтовым сообщением из Испании и США. Оплату за зелье от клиентов получали через Qiwi-кошелек. Вывод денежных средств производили через банки второго уровня. На данном этапе следствия установлено 49 банковских счетов», – сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

Спикер отметил, что преступная деятельность фигурантов была официально задокументирована, были осуществлены «контрольные закупы». По месту жительства подозреваемых проведены санкционированные обыски. В квартире главных фигурантов обнаружено 6 млн тенге, sim-карты, банковские карточки, электронные весы, а также вещества растительного происхождения со специфическим запахом. Задержанные взяты под стражу.

В полиции также дополнили, что в соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.