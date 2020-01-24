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Наркосбытчики пытались наладить поставки «синтетики» в Актау

24 Января 2020 13:20
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Наркосбытчики пытались наладить поставки «синтетики» в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области в результате двухнедельной оперативной разработки перекрыт крупный канал поставки синтетического наркотика мефедрона на территорию города Актау. Об этом передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

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После получения сведений о поставке этого наркотика в Актау были задержаны две гражданки Казахстана, у которых при себе и в арендуемой квартире изъята партия наркотика общим весом 96 граммов. В ходе допроса установлено, что девушки приехали в Актау для изучения рынка сбыта наркотика и поиска оптовых покупателей.

В результате комплекса оперативных мероприятий на той же съемной квартире были задержаны еще два «гастролера», которые приехали в Актау для сбыта еще одной партии мефедрона. У них изъято 392 грамма синтетического наркотика.

Молодые люди планировали наладить поставку мефедрона в Актау для дальнейшей оптовой продажи.

В отношении задержанных начато досудебное производство по части 3 статьи 297 Уголовнго кодекса «Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, либо сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору». Наказание предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.


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Ключевые слова: Мангистауская область, МВД РК,
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