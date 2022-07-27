27 Июля 2022 15:07

Наркосбытчика задержали в Экибастузе

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Полиция в Экибастузе задержала сбытчика наркотиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Павлодарской области задержан 45-летний житель Экибастуза, который занимался сбытом наркотического средства. В ходе санкционированного обыска по месту жительства подозреваемого, в квартире изъято наркотическое средство общим весом 6,8 г, что является особо крупным размером», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Проводится досудебное расследование по статье 297 части 3 УК Республики Казахстан «Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере». Задержанный водворен в изолятор временного содержания Экибастуза.