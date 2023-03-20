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Наркосбытчика задержали в Алматы

Редактор:  
Гульмира Байзакова
20 Марта 2023, 13:27
Наркосбытчика задержали в Алматы Фото: polisia.kz

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Задержанием оптового наркосбытчика «синтетики» завершилась на минувшей неделе операция департамента полиции города Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Наркоборцы задержали молодого парня – уроженца Алматинской области, который занимался сбытом наркотических средств через закладки. У него изъято 265 изолированных разноцветных свертков с мефедроном.

Как установлено, он начал преступную деятельность в прошлом году курьером (закладчиком). Через шесть месяцев стал расфасовывать синтетические и психотропные вещества. По инструкции делал закладки в крупных размерах весом более 200 граммов.

По месту его проживания при обыске были изъяты большой пакет с надписью «мефедрон» (500 граммов) с порошкообразным веществом со специфическим запахом, весы, 400 zip-lock пакетов, 43 изоленты и бумажного скотча разных цветов, 105 расфасованных свертков с наркотиком. В результате этой операции полицией не допущено в оборот 1 кг 400 граммов синтетического наркотика.

Всего за неделю наркоборцами страны выявлено 124 наркоправонарушений, в том числе 16 фактов сбыта, 15 фактов хранения, два факта контрабанды, два факта культивирования, один факт организации и содержания притона. Из незаконного оборота изъято около 121 кг наркотиков, в том числе около 6,5 кг синтетики.


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