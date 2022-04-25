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    15:27, 25 Апрель 2022 | GMT +6

    Наркосбытчика с крупной партией марихуаны задержали полицейские Нур-Султана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В салоне авто мужчины обнаружено 8 мешков с марихуаной общим весом 200 кг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На минувшей неделе в Жамбылской области на трассе возле села Айша биби патрульными инспекторами была остановлена автомашина марки «BMW Х5», в салоне которой обнаружено 8 мешков с марихуаной общим весом 200 кг. Наркосбытчика с крупной партией марихуаны задержали и полицейские столицы.

    В поселке Мичурино в постройках для хранения угля частного дома были обнаружены четыре мешка с марихуаной весом более 42 кг. Свою причастность к незаконному хранению запрещенных средств хозяин дома отрицал. Однако в ходе личного досмотра у него было обнаружено наркотическое вещество «гашиш». При обыске дома с помощью служебно-розыскных собак в уборной было обнаружено 35 свертков с гашишем, приготовленных к реализации. Количество изъятых в данном случае наркотических средств составляет 8500 разовых доз для наркопотребления, их стоимость на черном рынке составила бы 25 млн тенге», - сообщила в ходе брифинга представитель МВД РК Шугыла Турлыбек.

    Жамбылские полицейские также изъяли более 160 кг наркотиков у жителя Шу. В ходе обыска на чердаке его дома обнаружено и изъято 8 мешков с марихуаной.

    Полицейскими Мангистауской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержана жительница Актау, у которой изъято синтетическое наркотическое средство мефедрон и мобильный телефон с геолокациями мест закладок.

    «В отношении задержанных проводится досудебное расследование и ряд следственно-оперативных мероприятий по установлению других лиц, причастных к данным преступлениям», - прокомментировала Шугыла Турлыбек.

    Ранее сообщалось, что в стране за неделю совершено свыше 1900 преступлений.

    Теги:
    Борьба с наркотиками Борьба с преступностью Происшествия МВД РК Происшествия, ЧС Астана Правоохранительные органы
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