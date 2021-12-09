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Наркосбытчика и закладчиков «синтетики» задержали в ЗКО

9 Декабря 2021 00:02
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Наркосбытчика и закладчиков «синтетики» задержали в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В ЗКО полицейские проводят ОПМ «Рефлекс» и «Дармек», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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«В ходе проведения ОПМ нашими сотрудниками был установлен 29-летний гражданин, который 23 ноября, находясь под путепроводом «Автопарк» возле дома по улице И. Ларина, произвел закладку наркотических средств – 48 доз, которые, согласно заключению эксперта, являются наркотическим средством «пиловалерон» общим весом 18,46 грамм. После задержания, он добровольно выдал тайник в районе второй базы. Там были изъяты закладки в количестве 100 штук. Также в ходе следственных действий был установлен еще один 30-летний закладчик, у которого при обыске по месту жительства было обнаружено свыше 150 граммов вещества, а также 30 закладок в лесном массиве. По заключению эксперта изъятое вещество является наркосодержащим препаратом «пиловалерон», согласно сводной таблице размер изъятого определен как особо крупный», - рассказал начальник управления по противодействию наркопреступлениям ДП ЗКО Алишер Сары.


По данным фактам начато досудебное расследование по статье 297 части 1 УК РК (Незаконное изготовление, переработка, приобретение хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).

Кроме того, сотрудниками УПН ДП ЗКО 28 ноября во дворе дома по улице Маметовой был задержан 30-летний мужчина.

При задержании у него при себе был обнаружен бумажный сверток с порошкообразным веществом. При проведении обыска по месту проживания у него были изъяты 10 бумажных свертков с порошкообразным веществом белого цвета, 3-полимерные бутылки с металлическими предметами и электронные весы. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является наркосодержащим препаратом «мефедрон» в особо крупном размере.

Также было установлено, что ранее мужчина, находясь по тому же адресу, сбыл одному гражданину аналогичное вещество – «мефедрон».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 297 части 1 УК РК (Незаконное изготовление, хранение, перевозка наркотических средств в целях сбыта).


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#Западно-Казахстанская область   #Борьба с наркотиками  
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