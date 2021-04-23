Наркосбытчицу с героином задержали в Алматинской области
Сотрудниками группы по противодействию наркопреступности УП Илийского района задержана жительница Алматинской области за хранение крупной партии наркотического средства героин точным весом 40 гр. Подозреваемой оказалась 43-летняя жительница Илийского района Алматинской области.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, у которого, по информации, незаконно хранилась крупная партия наркотиков. При санкционированном обыске с использованием служебно-розыскной собаки был обнаружен 18 расфасованных полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом светло-бежевого цвета. Вес составил 10 гр. Согласно заключению экспертизы, данное вещество является героином. Также был обнаружен один полиэтиленовый сверток с таким же веществом, которое также по заключению экспертизы является героином весом 30 гр. Изъятое вещество приобщено к материалам уголовного дела», – рассказал начальник УП Илийского района Марат Куштибаев.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 296 части 4 УК РК. Подозреваемая взята под стражу.