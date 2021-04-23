Наркосбытчицу с героином задержали в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Наркосбытчицу с героином задержали полицейские Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками группы по противодействию наркопреступности УП Илийского района задержана жительница Алматинской области за хранение крупной партии наркотического средства героин точным весом 40 гр. Подозреваемой оказалась 43-летняя жительница Илийского района Алматинской области.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, у которого, по информации, незаконно хранилась крупная партия наркотиков. При санкционированном обыске с использованием служебно-розыскной собаки был обнаружен 18 расфасованных полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом светло-бежевого цвета. Вес составил 10 гр. Согласно заключению экспертизы, данное вещество является героином. Также был обнаружен один полиэтиленовый сверток с таким же веществом, которое также по заключению экспертизы является героином весом 30 гр. Изъятое вещество приобщено к материалам уголовного дела», – рассказал начальник УП Илийского района Марат Куштибаев.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 296 части 4 УК РК. Подозреваемая взята под стражу.