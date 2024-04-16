Наркосбытчика задержали в ночном клубе в Астане

Столичными полицейскими в ночном клубе задержан наркосбытчик, у которого в кармане брюк обнаружены четыре полиэтиленовых свертка с наркотическим веществом, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Установлено, что 31-летний мужчина занимался реализацией синтетического наркотика. В ходе обыска места жительства наркодилера были обнаружены необходимые материалы для фасовки и упаковки наркотиков, а также мефедрон весом 3,7 грамма.

За сбыт наркотических средств возбуждено уголовное дело. Это преступление наказывается лишением свободы от 6 до 12 лет, с конфискацией имущества. Задержанный мужчина водворен в изолятор временного содержания.