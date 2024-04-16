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    21:54, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Наркосбытчика задержали в ночном клубе в Астане

    Полиция
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Столичными полицейскими в ночном клубе задержан наркосбытчик, у которого в кармане брюк обнаружены четыре полиэтиленовых свертка с наркотическим веществом, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz. 

    Установлено, что 31-летний мужчина занимался реализацией синтетического наркотика.  В ходе обыска места жительства наркодилера были обнаружены необходимые материалы для фасовки и упаковки наркотиков, а также мефедрон весом 3,7 грамма.

    За сбыт наркотических средств возбуждено уголовное дело. Это преступление наказывается лишением свободы от 6 до 12 лет, с конфискацией имущества. Задержанный мужчина водворен в изолятор временного содержания.

    Теги:
    МВД РК Наркотики Полицейские Закон и право Регионы Казахстана Регионы Полиция Борьба с наркотиками Астана Видео
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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