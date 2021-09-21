Наркопроизводство наладил у себя дома житель Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Наркопроизводство наладил у себя дома 36-летний алматинец, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Так называемая, нарколаборатория развернула свою «работу» в одном из частных домов в Турксибском районе Алматы. «Заведовал» ею местный житель – гражданин Д.

« В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий «Допинг» сотрудниками УПН подозреваемый был задержан. Во дворе его дома обнаружены растительные вещества, зеленого цвета со специфическими запахами, стеклянная тара и металлический предмет, где имеются наслоение темного цвета, растительные вещества зеленого цвета со специфическими запахами в стеклянной банке, растительные вещества зеленого цвета со специфическим запахом в количестве 30 штук. Согласно заключениям эксперта, изъятые вещества являются наркотическим средством марихуана, в высушенном и невысушенном видах, общий вес которого составил более 4 килограммов», – информировал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

Задержанный стал оправдываться, заверяя, что данное растение он выращивал для собственного употребления. В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование.