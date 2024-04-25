Наркопритон выявили в жилом массиве Алматы

Наркопритон выявили полицейские в жилом массиве города Алматы. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ликвидировали наркопритон.

— Один из жителей Ауэзовского района в своей квартире организовал притон, с предоставлением помещения для употребления героина. В ходе обыска квартиры обнаружены и изъяты электронные весы, неиспользованные шприцы, также свертки с веществами растительного происхождения и в порошкообразном виде.

По факту начато досудебное расследование. Назначена судебно-химическая экспертиза, — сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.