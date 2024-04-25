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    14:06, 25 Апрель 2024 | GMT +6

    Наркопритон выявили в жилом массиве Алматы

    наркопритон
    Фото: Polisia.kz

    Наркопритон выявили полицейские в жилом массиве города Алматы. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

      Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ликвидировали наркопритон.

    — Один из жителей Ауэзовского района в своей квартире организовал притон, с предоставлением помещения для употребления героина. В ходе обыска квартиры обнаружены и изъяты электронные весы, неиспользованные шприцы, также свертки с веществами растительного происхождения и в порошкообразном виде.

    По факту начато досудебное расследование. Назначена судебно-химическая экспертиза, — сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

    Теги:
    МВД РК Наркотики Полицейские Закон и право Регионы Казахстана Регионы Полиция Борьба с наркотиками Алматы
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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