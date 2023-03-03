Наркопритон ликвидировали в Павлодаре
3 Марта 2023, 10:18
Фото: t.me/POLICE_of_KZ
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Оперативники подразделения по противодействию наркопреступности ДП Павлодарской области ликвидировали притон для потребления наркотиков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ
37-летняя жительница Павлодара подозревается в том, что систематически предоставляла свою жилплощадь наркозависимым людям для совместного потребления запрещенных веществ. В ходе обыска в жилом помещении изъяты шприцы, пустые флаконы, посуда со следами нагара, а также иные предметы, используемые для потребления наркотиков.
«По данном факту проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 297 УК РК. Подозреваемая водворена в ИВС», - сообщил исполняющий обязанности начальника УПН ДП Павлодарской области Арсен Айгазин.
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