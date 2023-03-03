Наркопритон ликвидировали в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Оперативники подразделения по противодействию наркопреступности ДП Павлодарской области ликвидировали притон для потребления наркотиков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ

37-летняя жительница Павлодара подозревается в том, что систематически предоставляла свою жилплощадь наркозависимым людям для совместного потребления запрещенных веществ. В ходе обыска в жилом помещении изъяты шприцы, пустые флаконы, посуда со следами нагара, а также иные предметы, используемые для потребления наркотиков.

«По данном факту проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 297 УК РК. Подозреваемая водворена в ИВС», - сообщил исполняющий обязанности начальника УПН ДП Павлодарской области Арсен Айгазин.