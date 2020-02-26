-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 18:51
-
-
-
-
-
-
вчера 18:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Наркопритон ликвидировали в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Наркопритон в старой двухэтажке прикрыли полицейские в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«При досмотре обнаружена крупная партия наркотических веществ, а также коробка медицинских шприцов. В квартире находилась и жидкость, которая, по заключению экспертов, оказалась экстрактом опиума. Задержанные, а это группа людей, привлекаются к уголовной ответственности по ст. 296 ч. 4 УК РК. Эта статья предусматривает наказание за незаконное обращение, незаконные изготовление, переработку, приобретение, хранение и перевозку наркотических средств, психотропных веществ». По этой статье задержанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет», - сообщили в пресс-службе ДП региона.
На кадрах оперативной съемки видно, что сотрудникам СОБР пришлось силой вскрывать дверь наркопритона.
Наша справка. В прошлом году полиция Атырау выявила 142 правонарушения, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ. Изъято более 13 кг наркотической продукции.
- Шторм ожидается в Атырауской области
- Грабежей и краж в Павлодарской области стало меньше
- Фура сгорела дотла на трассе в Атырауской области
- Житель Костаная обманом оформил на актюбинца кредит на полмиллиона тенге
- Суд над экс-руководителем управления здравоохранения начался в Атырау
- Атырауские военнослужащие сдали 50 литров крови
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана