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Наркопритон ликвидировали в Атырау

26 Февраля 2020 03:17
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Наркопритон ликвидировали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Наркопритон в старой двухэтажке прикрыли полицейские в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«При досмотре обнаружена крупная партия наркотических веществ, а также коробка медицинских шприцов. В квартире находилась и жидкость, которая, по заключению экспертов, оказалась экстрактом опиума. Задержанные, а это группа людей, привлекаются к уголовной ответственности по ст. 296 ч. 4 УК РК. Эта статья предусматривает наказание за незаконное обращение, незаконные изготовление, переработку, приобретение, хранение и перевозку наркотических средств, психотропных веществ». По этой статье задержанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет», - сообщили в пресс-службе ДП региона.

На кадрах оперативной съемки видно, что сотрудникам СОБР пришлось силой вскрывать дверь наркопритона.
Наша справка. В прошлом году полиция Атырау выявила 142 правонарушения, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ. Изъято более 13 кг наркотической продукции.

Видео: Polisia.kz
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Ключевые слова: Атырауская область, Борьба с преступностью,
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Автор:

А. Соколов

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