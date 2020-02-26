Наркопритон ликвидировали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Наркопритон в старой двухэтажке прикрыли полицейские в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При досмотре обнаружена крупная партия наркотических веществ, а также коробка медицинских шприцов. В квартире находилась и жидкость, которая, по заключению экспертов, оказалась экстрактом опиума. Задержанные, а это группа людей, привлекаются к уголовной ответственности по ст. 296 ч. 4 УК РК. Эта статья предусматривает наказание за незаконное обращение, незаконные изготовление, переработку, приобретение, хранение и перевозку наркотических средств, психотропных веществ». По этой статье задержанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет», - сообщили в пресс-службе ДП региона.

На кадрах оперативной съемки видно, что сотрудникам СОБР пришлось силой вскрывать дверь наркопритона.

Наша справка. В прошлом году полиция Атырау выявила 142 правонарушения, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ. Изъято более 13 кг наркотической продукции.

