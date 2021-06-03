Наркопритон ликвидировали в Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Наркопритон вместе с подпольной лабораторией по производству наркотиков ликвидировали полицейские Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УПЭ при содействии спецподразделения ДП Алматинской области на территории поселка Жансугурова Аксуского района задержали трех неоднократно судимых за наркотики местных жителей.

У подозреваемых изъято 90 грамм опиума, 183 полимерных пакета, наполненных ингредиентами, используемыми для изготовления экстракционного опиума, аппараты для изготовления и употребления наркотических средств и другое вспомогательное оборудование. Также книга религиозного направления.