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    18:20, 02 Июнь 2021 | GMT +6

    Наркопритон ликвидировали в Алматинской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Наркопритон вместе с подпольной лабораторией по производству наркотиков ликвидировали полицейские Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УПЭ при содействии спецподразделения ДП Алматинской области на территории поселка Жансугурова Аксуского района задержали трех неоднократно судимых за наркотики местных жителей.
    У подозреваемых изъято 90 грамм опиума, 183 полимерных пакета, наполненных ингредиентами, используемыми для изготовления экстракционного опиума, аппараты для изготовления и употребления наркотических средств и другое вспомогательное оборудование. Также книга религиозного направления.


    Факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 296 ч. 4 УК РК. Назначен ряд экспертиз, по результатам которых, будет принято соответствующее процессуальное решение.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Алматинская область
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