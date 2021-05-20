Наркопритон ликвидировали полицейские Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Наркопритон ликвидировали полицейские Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Дислоцировался он в одной из квартир Ауэзовского района, где по данным оперативников собирались до 15 человек, с целью потребления наркотических средств. В момент визита полицейских в жилище было людно.

«Инициатором и организатором притонам оказался владелец квартиры – 44-летний гражданин Ц., сам тоже является потребителем наркотиков. В его жилище обнаружены такие вещества как мефедрон и героин, которые были изъяты. По факту в отношении задержанного начато досудебное расследование по ст. 296. ч. 4 УК РК. «Гости» также были доставлены в отдел полиции и допрошены. Действия подозреваемого квалифицированы по ст. 302 УК РК «Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и предоставление помещений для тех целей». Гражданин Ц. водворен в изолятор временного содержания», – сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

Он также отметил, что в Алматы накануне был задержан сбытчик героина.

«При взаимодействии с сотрудниками спецподразделения «Арлан» и кинологическим центром за сбыт наркотических средств задержан 33-летний житель Алматинской области. По факту начато досудебное расследование по ст. 297 ч. 1 УК РК. Проводятся мероприятия по установлению канала поставки наркотиков в Алматы», – пояснил Алмагамбетов.