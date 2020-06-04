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Наркопритон и плантации конопли выявили на дачах в Актобе

4 Июня 2020 19:25
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Наркопритон и плантации конопли выявили на дачах в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Полицейскими выявлен факт содержания наркопритона в городе Актобе, а также факты хранения наркотиков в особо крупном размере, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

«Сотрудниками ДП Актюбинской области в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Карасора» выявлено шесть правонарушений, из них один факт содержания притона в дачных массивах города Актобе и два факта хранения наркотиков в особо крупном размере. При попытке сбыта наркотического вещества в особо крупном размере, весом более килограмма, был задержан 46-летний актюбинец. Далее при обыске по месту жительства в вагончике на дачном участке было обнаружено и изъято свыше 2 килограммов наркотического вещества. Экспертиза показала, что это марихуана», - говорит заместитель начальника ДП Актюбинской области Канат Нурмагамбетов.

Начато досудебное расследование по статье 296 части 4 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами в особо крупном размере». Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Также на дачах выявлен факт незаконного культивирования наркотических растений. 50-летний мужчина на дачном участке незаконно выращил коноплю. С дачного участка изъято 60 кустов конопли, назначена экспертиза. По факту проводится досудебное расследование по статье 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к культивированию растений, содержащих наркотические вещества».


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Ключевые слова: Актюбинская область, Акимат, МВД РК,
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Автор:

Самал Ендибаева

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