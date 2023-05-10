Наркопреступлений в Казахстане стало меньше на 5 %

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За январь–март текущего года в стране зарегистрировали 2,1 тысячи уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных или ядовитых веществ, их аналогов и прекурсоров — на 5,4% меньше, чем годом ранее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

Более двух третей — 69,7% — всех подобных правонарушений пришлось на незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта: 1,5 тысячи случаев, сразу минус 6,4% за год.

Часто регистрировались также аналогичные правонарушения с целью сбыта (502 случая, минус 4,4% за год) и контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено (84 случая, годовой рост — в 2,1 раза).

В ходе выявления правонарушений было изъято 160 транспортных средств, 5,2 тысячи единиц оружия, 11 поддельных документов, а также имущества, денег и ценностей на общую сумму в 532,8 млн тенге. Было найдено и уничтожено 11 посевов конопли, 1 посев опийного мака и 1 посев дикой конопли.

В региональном разрезе правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных или ядовитых веществ, их аналогов и прекурсоров, чаще всего регистрировали в Астане: 277 случаев за январь–март 2023-го — на 52,2% больше, чем годом ранее. На второй и третьей строчках антилидерства оказались Алматы (246 случаев, минус 12,1%) и Жамбылская область (147 случаев, минус 13,5%).

Заметный рост количества правонарушений был отмечен в столице, а наибольшее сокращение — в Алматинской области (на 59,1%, до 52 случаев).

По итогам первого квартала текущего года на уголовных правонарушениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных или ядовитых веществ, их аналогов и прекурсоров, поймали 1,1 тысячи человек — на 6,4% больше, чем годом ранее. Среди них был 91 человек, ранее совершавший правонарушения, 5 несовершеннолетних, 52 женщины. Большинство нарушителей были гражданами РК: 980 человек. Также были пойманы 74 гражданина стран СНГ, в том числе 38 граждан Узбекистана, 11 — России, 9 — Кыргызстана, 13 — Таджикистана, 1 — Туркменистана.

Большинство граждан, совершивших уголовные правонарушения в состоянии наркотического опьянения и состоявших на учёте в органах внутренних дел, были привлечены по главе 11 (уголовные правонарушения против здоровья населения и нравственности): на эту главу пришлось 79,2%, или 145 человек. Из них 128 человек попались на незаконном обращении с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта, 16 человек — на незаконных изготовлении, переработке, приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта, пересылке либо сбыте тех же веществ, а 1 человек — на незаконном культивировании запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества.

Второе место по «популярности» заняла глава 1, описывающая уголовные правонарушения против личности: на таких правонарушениях попались 2 человека, против 4 человек годом ранее.

С начала года задержано 67 участников наркоструктур. Из незаконного оборота было изъято 483,2 кг психотропных веществ, 11 кг героина, 32,8 кг опия, 63,7 кг гашиша, 41,6 кг марихуаны и более 17 тонн макового сырья, а также свыше 22 тонн химических реагентов.

По данным КНБ РК, с начала года спецслужбы провели 47 антинаркотических операций, в том числе совместные операции с компетентными органами России, Кыргызстана и Австралии. Ликвидировали 8 международных и 14 региональных каналов наркотрафика, 8 крупномасштабных нарколабораторий.