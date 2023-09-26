Наркологи неохотно выносят решения о принудительном лечении алкоголизма – МВД

В Казахстане не решены вопросы принудительного лечения хронических алкоголиков. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха, передает корреспондент МИА «Казинформ».

При этом процедура направления в них граждан крайне забюрократизирована. По факту в лечении таких лиц заинтересованы только участковые инспекторы. Так как это дает возможность временно изолировать дебоширов от родных и близких (от 6 месяцев до 2 лет), и тем самым предупредить преступление. Однако медицинские работники наркологических учреждений неохотно выносят соответствующие решения, - сказал Игорь Лепеха на заседании комитета по законодательству и судебно-правовой реформе в Мажилисе.



В результате, по его словам, полицейские вынуждены заниматься этой работой зачастую за счет собственных средств.