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    16:12, 26 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Наркологи неохотно выносят решения о принудительном лечении алкоголизма – МВД

    Наркологи неохотно выносят решения о принудительном лечении алкоголизма – МВД
    Фото: МИА «Казинформ»

    В Казахстане не решены вопросы принудительного лечения хронических алкоголиков. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    При этом процедура направления в них граждан крайне забюрократизирована. По факту в лечении таких лиц заинтересованы только участковые инспекторы. Так как это дает возможность временно изолировать дебоширов от родных и близких (от 6 месяцев до 2 лет), и тем самым предупредить преступление. Однако медицинские работники наркологических учреждений неохотно выносят соответствующие решения, - сказал Игорь Лепеха на заседании комитета по законодательству и судебно-правовой реформе в Мажилисе.


    В результате, по его словам, полицейские вынуждены заниматься этой работой зачастую за счет собственных средств.



    Это оформление материалов в суды, сдача анализов, прохождение экспертизы правонарушителем и его доставление для госпитализации в медучреждения. Более того, сейчас на диспансерном учете в наркологии состоят 62 тысячи лиц. Судами по нашей инициативе удовлетворено порядка 5 тысяч материалов о принудительном лечении. Однако из-за отсутствия свободных койко-мест госпитализированы только 72%, - добавил замминистра.

    Теги:
    Общество МВД РК
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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