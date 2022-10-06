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Нарколабораторию выявили полицейские в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
6 Октября 2022, 13:26
Нарколабораторию выявили полицейские в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Нарколабораторию выявили полицейские в подвале одного из домов в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Атырау были установлены и задержаны трое подозреваемых в выращивании запрещенных растений, содержащих наркотические вещества.

На территории города они превратили один из частных подвалов в лабораторию, где выращивали и готовили к употреблению наркотики. В подвале были установлены специальные световые, тепловые, воздухообменные приборы, позволяющие выращивать растения и производить из них наркотические вещества.

При досмотре по месту жительства подозреваемых, кроме холодного оружия и средств для употребления наркотиков, была изъята запрещенная на территории страны религиозная литература. Также выяснилось, что подозреваемые являются приверженцами деструктивного религиозного течения.

«По факту проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 297 УК РК и ч. 2 ст. 300 УК РК. Подозреваемые двое 1988 г.р. и один 1985 г.р. водворены в изолятор временного содержания. В задержании участвовали сотрудники департамента по противодействию экстремизму МВД РК, прокуратуры региона, управления по противодействию экстремизму ДП Атырауской области и спецназа «Арлан»,- сообщили в пресс-службе ДП области.

Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.


Атырауская область   Борьба с наркотиками   Атырау  
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