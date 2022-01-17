Нарколабораторию в доме организовал иностранец в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области иностранец организовал в доме подпольную нарколабораторию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проведения профилактических мероприятий сотрудники Талгарского РУП, патрулируя поселок Туздыбастау, остановили автомашину, водитель которой не имел при себе документов. В целях установления личности стражи порядка проехали к нему домой, где, почувствовав специфический запах, характерный для производства наркотических средств, произвели безотлагательный обыск.

«В результате сотрудники полиции обнаружили в частном доме подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков. Кроме того, помимо оборудования и препаратов, используемых для производства, полицейскими изъято 500 грамм мефедрона, относящегося к наркотическому средству, – сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области. Задержанный 26-летний гражданин Узбекистана признался, что лаборатория принадлежит ему, сам он зарегистрирован в Алматы. Дом в Туздыбастау снимает в аренду. Проводятся следственные действия, направленные на установление других лиц, причастных к производству наркотических средств. Подозреваемому на период досудебного расследования избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Факт зарегистрирован в полиции по ст. 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».





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