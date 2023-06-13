АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Нарколабораторию соорудили из трех контейнеров в пригороде Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Манипулятор, перевозивший один из контейнеров, был блокирован полицейскими мегаполиса. Водитель сообщил, что согласился перевести контейнер из пригорода за 140 тысяч тенге.

«В ходе проведения оперативных мероприятий было установлено место недавней локации контейнера – крестьянское хозяйство на территории Жамбылского района Алматинской области. Там же обнаружены еще два контейнера, являющиеся местом изготовления синтетического наркотика. Изнутри исходил едкий запах. Установлено, что преступное производство наладили двое приезжих: они арендовали контейнеры под видом содержания скота. Для конспирации своей деятельности даже имели шесть голов крупнорогатого скота. В ходе обыска трех контейнеров были изъяты стеклянные лабораторные колбы, 324 канистры с жидкостями, общим весом около 8 тонн, порядка 70 кг комкообразного вещества бежевого цвета, со специфическим запахом», – сообщил заместитель начальника ДП города Алматы Дидар Аханов.

Факт зарегистрирован в едином реестре по ч. 3 ст. 297 УК РК. По изъятым веществам назначена судебно-химическая экспертиза.

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