Нарколабораторию по производству синтетических наркотиков ликвидировали в СКО

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области, в пригородном населенном пункте, выявлена лаборатория, где производились и подготавливались к реализации синтетические наркотики, известные как спайс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел РК.

Производство зелья местный житель наладил у себя дома. Он дистанционно закупал концентрат наркотического вещества, готовил его, смешивал с травяными сборами и расфасовывал по дозам.

В ходе обыска в квартире подозреваемого обнаружены и изъяты компоненты для производства спайса, полимерные пятилитровые бутылки и воронка с наслоением синтетического каннабиноида, которые использовались в качестве емкости для изготовления конечного наркотика. Изъяты также электронные весы, 900 тыс. тенге. Оперативными работниками изъято 450 разовых доз спайса, расфасованных в бумажные свертки.

Как пояснил задержанный в ходе обыска, наркотики он приготовил и расфасовал для личного употребления, а большое количество наркотика поясняет тем, что ежедневно он якобы употребляет 13-15 доз спайса.

Однако, как удалось выяснить оперативникам, свой товар криминального происхождения организатор нарколаборатории сбывал в своем поселке и жителям близлежащих населенных пунктов.

В настоящее время мужчина взят под стражу. Ему предъявлены обвинения по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса – «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов».

Как пояснил начальник управления департамента по противодействию наркопреступности МВД Канат Нуранов, с начала года полицейскими выявлено 262 преступления, связанные с оборотом синтетики. Задержано 85 граждан, изъято 9 кг таких веществ. Это около 25 тыс. разовых доз, стоимость которых на черном рынке составляет свыше 80 млн тенге.

Это стало возможным в результате внесения изменений в законодательство в июле текущего года, благодаря которым в подконтрольные списки наркотических средств внесены все известные виды наркотиков.

Для сравнения, в прошлом году органами внутренних дел расследовалось лишь 138 преступлений, связанных с оборотом синтетических наркотиков.

Всего за 10 месяцев полицией выявлено 1878 наркопреступлений, 1118 фактов сбыта и 323 - хранения наркотиков в особо крупном размере. Изъято 19,4 тонны различных видов наркотиков, в том числе 19 кг героина, 370 кг гашиша и 9 кг синтетических наркотиков. Ликвидирована деятельность 5 ОПГ. К уголовной ответственности привлекаются 5 лидеров и 32 их участника.