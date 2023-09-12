Нарколабораторию организовал мужчина в многоэтажке Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в многоквартирном жилом комплексе 27-летний мужчина организовал нарколабораторию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Цех по производству синтетических наркотиков функционировал в арендованной двухкомнатной квартире одного из жилых комплексов, расположенных в Бостандыкском районе Алматы.

«В ходе обыска сотрудниками нашего подразделения были изъяты медицинские шприцы, перчатки, лакмусовая бумага, изолента зеленого цвета, емкости с прекурсорами и солевой кислотой, специальная лабораторная посуда, электронные весы и другая атрибутика, использованная при производстве синтетического психотропного вещества мефедрон. А также готовый продукт – вещество бежевого цвета в виде кристаллов. Согласно заключению экспертов, данное вещество является наркотическим средством «альфа-PVP», общим весом 139 граммов. Кроме того, изъяты отдельно расфасованные 15 и 6 закладок, обвернутых в изоленту синего цвета, с порошкообразным веществом бежевого цвета, предположительно мефедроном», – сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

Все, что было найдено в квартире: в жидком, кристаллическом и порошкообразном виде направлено на судебно-химическую экспертизу. В прошлом молодой человек уже имел судимость за совершение имущественных преступлений. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина водворен в изолятор временного содержания.