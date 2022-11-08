Нарколабораторию обнаружили на дачном участке жителя Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - К 6 годам тюрьмы приговорили актюбинца за сбыт марихуаны и создание подпольной нарколаборатории, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Актюбинской области в конце октября рассмотрено уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Актобе. Мужчину признали виновным в совершении преступления – он выращивал коноплю и хранил марихуану в целях сбыта в крупном размере. Также на его дачном участке была обнаружена подпольная нарколаборатория, оборудованная по последнему слову техники.

По словам актюбинца, семена и оборудование он приобрел в интернет-магазине. Общий вес изъятых наркотических веществ составил более 400 гр, кроме того задержанный находился в состоянии наркотического опьянения, вызванном употреблением каннабиоидов.

Его действия квалифицированы по пункту 3 части 2 статьи 300 УК РК и по части 2 статьи 297 УК РК. Судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет.













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