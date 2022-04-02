Нарколабораторию нашли в Алматы: изъято сырье на 150 млн тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сырье на 150 млн тенге изъяли из нарколаборатории в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации городской полиции, цех по производству синтетических наркотиков функционировал в подвале частного дома в микрорайоне Калкаман.

Как выяснилось, дом был сдан в аренду молодому человеку в октябре месяце прошлого года за ежемесячную оплату в размере 300 тысяч тенге.

«В ходе санкционированного обыска были изъяты вещества в виде порошка и комочков, пластмассовые емкости с химическими веществами, колбы с жидкостями, электронные весы и другая атрибутика, использованная злоумышленниками при производстве синтетического психотропного вещества «мефедрон». Ответственный за выпуск наркотиков - 23-летний гражданин О. Молодой человек с неоконченным медицинским образованием наладил производство наркотиков. В общей сложности в нарколаборатории изъято несколько килограмм высушенных веществ. Они разных цветов: белые, черные, зеленые, коричневые. Один пакет коричневого «зелья» весит около 160 граммов, белого- 500. Это готовая продукция, и ее должны были расфасовать по дозам. Все, что было найдено в подвале: в жидком, кристаллическом и порошкообразном виде направлено на судебно-химическую экспертизу. Начато досудебное расследование», - сообщил заместитель начальника департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.

Кроме того, установлена причастность к этому наркобизнесу еще пятерых молодых людей, двое из которых - девушки 23 и 19 лет. Они - приезжие из Туркестанской и Алматинской областей. В их задачи входила закладка готовых наркотиков. Подозреваемые взяты под стражу.

«Со слов организатора преступного ремесла, действовал он по указанию куратора в Telegram. Компоненты для лабораторий приобретал через закладки на территории Талгарского района Алматинской области. За неделю он изготавливал около 2-3 кг синтетического наркотика, оплату еженедельно получал в биткоинах в размере 280 тысяч тенге. Согласно заключению экспертизы, изъятые вещества являются синтетическим наркотическим веществом «a-PVP» общим весом свыше 4 кг, «мефедрон» - 312 грамм и 15 литров «тулуола» (прекурсор). Цена за сырье составляет 150 миллионов тенге», - резюмировал Берик Абильбеков.

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