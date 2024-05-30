Нарколабораторию ликвидировали в ВКО

В Усть-Каменогорске при координации прокуратуры ВКО криминальной полицией в ходе спецоперации в арендованном подвальном помещении обнаружено и изъято лабораторное оборудование, прекурсоры и готовые к реализации наркотики синтетического происхождения в особо крупном размере. Об этом передает агентство Kazinform.

По информации пресс-службы ведомства, прокуратурой и полицией оперативная разработка объекта велась несколько месяцев.

— Согласно экспертизе, изъято 1,4 кг мефедрона и 1,6 тонны химической жидкости. Таким образом, не допущено изготовление порядка 100 килограммов синтетических наркотиков. По факту незаконной переработки, приобретения, хранения и изготовления в целях сбыта наркотиков в особо крупном размере возбуждено уголовное дело, — сообщили в прокуратуре.

Подозреваемый, им является 41-летний житель областного центра, задержан и водворен в изолятор временного содержания. Ему грозит лишение свободы до пятнадцати лет с конфискацией имущества.