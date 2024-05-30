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    15:58, 30 Май 2024 | GMT +6

    Нарколабораторию ликвидировали в ВКО

    нарколаборатория
    Фото: прокуратура ВКО

    В Усть-Каменогорске при координации прокуратуры ВКО криминальной полицией в ходе спецоперации в арендованном подвальном помещении обнаружено и изъято лабораторное оборудование, прекурсоры и готовые к реализации наркотики синтетического происхождения в особо крупном размере. Об этом передает агентство Kazinform.

    По информации пресс-службы ведомства, прокуратурой и полицией оперативная разработка объекта велась несколько месяцев.

    — Согласно экспертизе, изъято 1,4 кг мефедрона и 1,6 тонны химической жидкости. Таким образом, не допущено изготовление порядка 100 килограммов синтетических наркотиков.  По факту незаконной переработки, приобретения, хранения и изготовления в целях сбыта наркотиков в особо крупном размере возбуждено уголовное дело, — сообщили в прокуратуре.

    Подозреваемый, им является 41-летний житель областного центра, задержан и водворен в изолятор временного содержания. Ему грозит лишение свободы до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

     

    Теги:
    МВД РК Наркотики Закон и право Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Регионы Полиция Борьба с наркотиками Прокуратура
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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