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Нарколабораторию ликвидировали в Уральске

3 Февраля 2022 21:00
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Нарколабораторию ликвидировали в Уральске

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 28 января в Уральске Комитетом национальной безопасности задержаны организаторы нарколаборатории по культивированию марихуаны методом «гидропоники», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

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В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что в одном из частных домов города двое граждан незаконно выращивали и хранили наркотические средства каннабисной группы.

Из незаконного оборота изъято 17 кг марихуаны, более 100 кустов конопли и лабораторное оборудование, а также обрезанное гладкоствольное ружье и травматический пистолет.

Материал досудебного расследования зарегистрирован в ЕРДР по ч.3 ст.297 УК РК. Судом санкционирована мера пресечения «содержание под стражей».


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#Западно-Казахстанская область   #КНБ РК   #Борьба с наркотиками  
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