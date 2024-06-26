Нарколабораторию ликвидировали в Шымкенте

В Шымкенте при координации прокуратуры города управлением по противодействию наркопреступности в ходе проведения спецоперации установлена нарколаборатория по изготовлению синтетических наркотических веществ в частном доме в мкр. Бозарык. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе обыска обнаружено и изъято лабораторное оборудование, прекурсоры и готовые к реализации наркотики синтетического происхождения в особо крупном размере.

Предварительно изъято около 10 кг мефедрона и 2 тонны прекурсоров.

По факту незаконной переработки, приобретения, хранения и изготовления в целях сбыта наркотиков в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.297 УК РК.

Прокуратура города Шымкента призывает граждан не оставаться равнодушными и в случае обнаружения таких фактов незамедлительно обращаться по телефону 102.

Иная информация в соответствии с требованиями ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.