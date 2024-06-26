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    12:26, 26 Июнь 2024 | GMT +6

    Нарколабораторию ликвидировали в Шымкенте

    Двое иностранцев организовали нарколабораторию в Алматинской области
    Фото: КНБ РК

    В Шымкенте при координации прокуратуры города управлением по противодействию наркопреступности в ходе проведения спецоперации установлена нарколаборатория по изготовлению синтетических наркотических веществ в частном доме в мкр. Бозарык. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В ходе обыска обнаружено и изъято лабораторное оборудование, прекурсоры и готовые к реализации наркотики синтетического происхождения в особо крупном размере.

    Предварительно изъято около 10 кг мефедрона и 2 тонны прекурсоров.

    По факту незаконной переработки, приобретения, хранения и изготовления в целях сбыта наркотиков в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.297 УК РК.

    Прокуратура города Шымкента призывает граждан не оставаться равнодушными и в случае обнаружения таких фактов незамедлительно обращаться по телефону 102.

    Иная информация в соответствии с требованиями ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

    Теги:
    Наркотики Регионы Борьба с наркотиками Шымкент Прокуратура
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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