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    18:30, 27 Октябрь 2022 | GMT +6

    Нарколабораторию ликвидировали в Алматы - изъято 15,2 кг мефедрона

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Крупную нарколабораторию ликвидировали в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Преступную деятельность, как следует из сообщения борцов с наркопреступностью, развернул 33-летний гражданин С. Его автомашину Mercedes полицейские блокировали на пересечении проспекта Достык и улицы Омаровой.

    В ходе проведения личного обыска у гражданина С. и обыска автомашины обнаружено 85 свертков с веществами, обмотанных изолентой. Задержанный сообщил, что речь идет о мефедроне и марихуане, которые он хранил для дальнейшего распространения, путем закладок, на территории города Алматы и Алматинской области.

    «Установлено, что синтетическое зелье подозреваемый изготавливает сам. Для этих целей он арендовал частный дом в поселке Туздыбастау Алматинской области. В ходе санкционированного обыска в съемном жилище обнаружены и изъяты лабораторное оборудование, стеклянные чаши и металлические листы с кристаллическими веществами, различные жидкие и порошкообразные химические вещества в канистрах, полиэтиленовые пакеты с порошкообразными веществами, электронные весы, магнитная мешалка и 300 упаковочных пакетов», - говорится в сообщении полиции.

    Согласно заключению экспертизы, общий вес изъятого мефедрона составил 15,2 кг. «Производственник» на допросе сообщил, что за работу лаборанта и курьера она получал хорошую плату. Так называемый, работодатель не скупился и на найме жилья под лабораторию.

    Досудебное расследование по данному факту проводит управление полиции Медеуского района. Уголовное дело зарегистрировано по ст.297 ч.3 УК РК. Подозреваемый взят под стражу.



    Фото:polisia.kz




    Теги:
    Алматы Борьба с наркотиками Видео Правоохранительные органы
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