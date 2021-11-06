Нарколабораторию ликвидировали в Алматинской области

ТАЛГАР. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками по противодействию наркопреступности департамента полиции Алматинской области ликвидировано подпольное производство наркотиков в Талгарском районе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Подозреваемые – парень и девушка, состоявшие в родстве, – попали в поле зрения полиции в ходе проводимой спецоперации «Рефлекс» по выявлению фактов производства и сбыта синтетических наркотиков. Для того, чтобы установить все обстоятельства и собрать доказательства их участия в производстве и распространении наркотиков, оперативными работниками велось наблюдение за подозреваемыми.

Когда преступная деятельность подтвердилась и возникла угроза, что изготовленные наркотики и сырье могут быть использованы в преступных целях или уничтожены, преступники были задержаны. В ходе обыска изъято 3,6 кг синтетического наркотика альфа-PVP (более 7200 разовых доз), прекурсоры, приспособления и респираторы, необходимые для изготовления синтетических наркотических средств.

Как стало известно из показаний задержанных, идея заниматься производством наркотиков возникла несколько месяцев назад. Сначала они осуществляли закладки наркотиков в Алматы, затем перешли к их производству. Арендовав дом в поселке в Талгарском районе и приобретя необходимые химикаты и оборудование, начали производство наркотиков и стали искать покупателей для их реализации. Готовые наркотики они закладывали в безлюдных местах вдоль Кулджинского тракта, недалеко от поселка. В момент закладки наркотиков подозреваемые были задержаны.

В настоящее время подозреваемые водворены в ИВС, они полностью признали свою вину. Возбуждено досудебное производство по статье 297 части 3 пункту 1,3 УК РК «Незаконное приобретение, хранение, перевозка либо сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Наказание предусматривает лишение свободы от 10 до 15 лет.