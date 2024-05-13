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    14:14, 13 Май 2024 | GMT +6

    Нарколабораторию ликвидировали в Алматы

    Нарколабораторию ликвидировали в Алматы
    Фото: polisia.kz

    Нарколаборатория ликвидирована в частном секторе Алматы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Организовал ее, как свидетельствуют данные сотрудников подразделения по противодействию наркопреступности Алматы, 22-летний житель Алматинской области. В Турксибском районе Алматы он арендовал частный дом и «варил» там синтетический наркотик.

    — В ходе обыска дома изъяты 1 кг кристаллического вещества, свыше 20 металлических канистр, стеклянные бутылки с жидкостями со специфическим запахом, коробки с расфасованным наркотиком, использованные респираторы, электрическая дрель, с наслоением, приспособленная для размешивания сырья, электронные весы, мерная кружка – словом, лабораторный инвентарь. Подозреваемый сообщил, что с «работодателем» контактировал через интернет. Таким же способом заказчик координировал его по работе нарколаборатории. Согласно заключению экспертизы, изъятые вещества являются мефедроном, общим весом 4,1 кг. Подозреваемый арестован, — сообщил заместитель начальника ДП города Алматы Куатбек Науатов.

    В полиции также напомнили, что с начала года в Алматы ликвидировано четыре лаборатории по изготовлению синтетических наркотиков.

    Теги:
    Наркотики Регионы Борьба с наркотиками Борьба с преступностью Криминал Видео Алматы
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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