Нарколабораторию ликвидировали в Алматы

Нарколаборатория ликвидирована в частном секторе Алматы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Организовал ее, как свидетельствуют данные сотрудников подразделения по противодействию наркопреступности Алматы, 22-летний житель Алматинской области. В Турксибском районе Алматы он арендовал частный дом и «варил» там синтетический наркотик.

— В ходе обыска дома изъяты 1 кг кристаллического вещества, свыше 20 металлических канистр, стеклянные бутылки с жидкостями со специфическим запахом, коробки с расфасованным наркотиком, использованные респираторы, электрическая дрель, с наслоением, приспособленная для размешивания сырья, электронные весы, мерная кружка – словом, лабораторный инвентарь. Подозреваемый сообщил, что с «работодателем» контактировал через интернет. Таким же способом заказчик координировал его по работе нарколаборатории. Согласно заключению экспертизы, изъятые вещества являются мефедроном, общим весом 4,1 кг. Подозреваемый арестован, — сообщил заместитель начальника ДП города Алматы Куатбек Науатов.

В полиции также напомнили, что с начала года в Алматы ликвидировано четыре лаборатории по изготовлению синтетических наркотиков.