Нарколабораторию ликвидировали полицейские Алматинской области

13 Января 2023, 19:45

ТАЛГАР. КАЗИНФОРМ -Полицейские провели спецоперацию и выявили на территории Талгарского района лабораторию по производству синтетических наркотиков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Нарколаборатория действовала в одном из домов поселка Жаналык. Сотрудники полиции произвели обыск, в ходе которого были обнаружены и изъяты 8,39 грамма наркотического средства «мефедрон», прекурсоры в количестве 30 литров, БК-4 весом 2,162 кг, метиламин общим весом более 2 килограммов, а также более 20 граммов марихуаны. Изъяты различные предметы, предназначенные для изготовления и употребления наркотических средств.

Факт зарегистрирован в ЕРДР УП Талгарского района по ст.297 ч.1 УК РК. 34-летний мужчина признанный подозреваемым, водворен в изолятор временного содержания.