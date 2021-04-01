Очередная нарколаборатория функционировала в многоквартирном доме Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Организовал ее 27-летний алматинец. «Предприимчивый» мужчина в соседнем доме снял квартиру и наладил производство синтетического наркотика. Готовый продукт он реализовывал, как оптом, так и в розницу.

– Спецоперацию сотрудники нашего подразделения провели при содействии бойцов спецподразделения и кинолога со специальной обученной служебно-розыскной собакой. В съемной квартире гражданина Ш., что расположена по соседству с его основным местом жительства, в ходе проведения санкционированного обыска, были изъяты компоненты и инвентарь для изготовления синтетического наркотика «мефедрон». Судебно-химическая экспертиза подтвердила принадлежность изъятых веществ к психоактивным. Подозреваемый привлечен к уголовной ответственности и водворен в ИВС ДП. Проводится досудебное расследование, – сообщил начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.







