РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:51, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    Нарколаборатория функционировала в многоквартирном доме Алматы

    None
    None
    Очередная нарколаборатория функционировала в многоквартирном доме Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Организовал ее 27-летний алматинец. «Предприимчивый» мужчина в соседнем доме снял квартиру и наладил производство синтетического наркотика. Готовый продукт он реализовывал, как оптом, так и в розницу.

    – Спецоперацию сотрудники нашего подразделения провели при содействии бойцов спецподразделения и кинолога со специальной обученной служебно-розыскной собакой. В съемной квартире гражданина Ш., что расположена по соседству с его основным местом жительства, в ходе проведения санкционированного обыска, были изъяты компоненты и инвентарь для изготовления синтетического наркотика «мефедрон». Судебно-химическая экспертиза подтвердила принадлежность изъятых веществ к психоактивным. Подозреваемый привлечен к уголовной ответственности и водворен в ИВС ДП. Проводится досудебное расследование, – сообщил начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.




    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Видео Алматы Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!