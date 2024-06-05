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    11:29, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    Наркокурьеры перевозили 2 кг «синтетики» из Астаны в Павлодар

    Наркокурьеры перевозили 2 кг «синтетики» из Астаны в Павлодар
    Фото: Polisia.kz

    Полицейские Астаны пресекли перевозку двух кг синтетических наркотиков, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz. 

    В ходе проведения ОПМ «Карасора» сотрудниками столичной полиции совместно с сотрудниками ДКНБ по городу Астане на посту трассы Астана — Павлодар была остановлена автомашина Chevrolet Cobalt под управлением 37-летнего водителя и 23-летнего пассажира. В ходе обыска салона автомашины под пассажирским сидением были обнаружены два полиэтиленовых свертка с веществом светло-бежевого цвета комкообразной консистенции со специфическим запахом, нож и два мобильных телефона.

    Согласно заключению эксперта, вещество является наркотическим средством альфа — PVP, весом около 2 кг. Запрещенные вещества они везли в Павлодар.

    Установлено, что они являлись курьерами интернет-магазинов по распространению наркотических средств.

    По факту возбуждено уголовное дело за незаконные изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере. Задержанные водворены в изолятор временного задержания ДП города Астаны.

    Теги:
    Наркотики Полицейские Закон и право Регионы Казахстана Регионы Полиция Борьба с наркотиками Астана
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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