Наркокурьера с крупной партией «синтетики» задержали недалеко от Астаны

При осмотре его транспортного средства на заднем сиденье обнаружен и изъят пакет с синтетическим наркотиком а-PVP весом 1,5 кг.

По предварительной информации, задержанный действовал по указанию куратора, выполняя функции перевозчика и распространителя наркотиков посредством так называемых «закладок». Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.