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    11:38, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    Наркокурьера с крупной партией «синтетики» задержали недалеко от Астаны

    В рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора — 2025» сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности на трассе Астраханское шоссе остановили автомашину, за рулем которой находился 27-летний житель столицы, трудоустроенный в одной из торговых компаний. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz. 

    синтетика
    Фото: кадр из видео

    При осмотре его транспортного средства на заднем сиденье обнаружен и изъят пакет с синтетическим наркотиком а-PVP весом 1,5 кг.

    По предварительной информации, задержанный действовал по указанию куратора, выполняя функции перевозчика и распространителя наркотиков посредством так называемых «закладок». Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

    — Оперативно-профилактическое мероприятие «Қарасора — 2025» продолжается. Органы внутренних дел нацелены на перекрытие каналов поставки и распространения наркотических веществ, в том числе через интернет-платформы и курьерские схемы. Министерство внутренних дел напоминает: незаконный оборот наркотиков — тяжкое преступление, влекущее за собой суровую ответственность перед законом, — отметил заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов.

     

    Теги:
    МВД РК Наркотики Закон и право Регионы Казахстана Регионы Полиция Видео Акмолинская область
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
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