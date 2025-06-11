Наркокурьера с крупной партией «синтетики» задержали недалеко от Астаны
В рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора — 2025» сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности на трассе Астраханское шоссе остановили автомашину, за рулем которой находился 27-летний житель столицы, трудоустроенный в одной из торговых компаний. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.
При осмотре его транспортного средства на заднем сиденье обнаружен и изъят пакет с синтетическим наркотиком а-PVP весом 1,5 кг.
По предварительной информации, задержанный действовал по указанию куратора, выполняя функции перевозчика и распространителя наркотиков посредством так называемых «закладок». Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
— Оперативно-профилактическое мероприятие «Қарасора — 2025» продолжается. Органы внутренних дел нацелены на перекрытие каналов поставки и распространения наркотических веществ, в том числе через интернет-платформы и курьерские схемы. Министерство внутренних дел напоминает: незаконный оборот наркотиков — тяжкое преступление, влекущее за собой суровую ответственность перед законом, — отметил заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов.