+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 16 °С
Алматы: 17 °С
USD 387.92 EUR 429.70
RUB 6.06 CNY 54.93
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Наркокурьеры планировали перевезти 20 кг героина из Узбекистана в Казахстан

30 Октября 2019 13:49
Поделиться:
Наркокурьеры планировали перевезти 20 кг героина из Узбекистана в Казахстан

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Задержаны наркокурьеры, планировавшие перевезти в Казахстан около 20 килограммов героина, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Подпольную нарколабораторию ликвидировали в Алматы
600 граффити с рекламой наркотиков уничтожили в Таразе Выявляемость наркопреступлений  снизилась в  Актюбинской области - прокуратура На 10 суток арестовали за рекламу психотропов 18-летнюю жительницу Петропавловска

По информации УзА, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками управления СГБ по Сырдарьинской области, изъята крупная партия наркотических средств, перевозимых из соседнего Таджикистана в Республику Казахстан через Узбекистан.

При этом стало известно, что гражданин Таджикистана контрабандным путем ввез наркотические средства в Узбекистан, после чего спрятал их в доме своего знакомого, проживающего в Ташкенте.

По данным узбекских спецслужб, организатором транзитной перевозки наркотических веществ является гражданин Казахстана, житель Туркестанской области, который был задержан при попытке перевоза наркотиков в Казахстан через объездные дороги в Сырдарьинской области.

Согласно заключению экспертизы, изъятое в качестве доказательства вещество оказалось героином, общим весом около 20 килограммов и 32 грамма. По мнению специалистов, цена изъятого героина составляет свыше 300 тысяч долларов США.

В настоящее время по данному факту области возбуждено уголовное дело и ведется следствие.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Узбекистан,
Поделиться:

Автор:

Мирас Куандыков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив