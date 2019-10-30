Наркокурьеры планировали перевезти 20 кг героина из Узбекистана в Казахстан

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Задержаны наркокурьеры, планировавшие перевезти в Казахстан около 20 килограммов героина, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По информации УзА, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками управления СГБ по Сырдарьинской области, изъята крупная партия наркотических средств, перевозимых из соседнего Таджикистана в Республику Казахстан через Узбекистан.

При этом стало известно, что гражданин Таджикистана контрабандным путем ввез наркотические средства в Узбекистан, после чего спрятал их в доме своего знакомого, проживающего в Ташкенте.

По данным узбекских спецслужб, организатором транзитной перевозки наркотических веществ является гражданин Казахстана, житель Туркестанской области, который был задержан при попытке перевоза наркотиков в Казахстан через объездные дороги в Сырдарьинской области.

Согласно заключению экспертизы, изъятое в качестве доказательства вещество оказалось героином, общим весом около 20 килограммов и 32 грамма. По мнению специалистов, цена изъятого героина составляет свыше 300 тысяч долларов США.

В настоящее время по данному факту области возбуждено уголовное дело и ведется следствие.