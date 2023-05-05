Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Наркокурьера-закладчика посадили на 11 лет в Актобе

Редактор:  
Гульмира Байзакова
5 Мая 2023, 13:26
Наркокурьера-закладчика посадили на 11 лет в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе 25-летнего наркокурьера-закладчика посадили на 11 лет. Он фасовал синтетические наркотики в своем гараже и прятал в тайниках для покупателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На скамье подсудимых оказался 25-летний парень. Из обвинения следует, что он нашел способ заработка в Telegram. Ему предложили распространять по городу методом закладок синтетические наркотики мефедрон и Альфа-PVP. Наркотики для сбыта он хранил у себя в гараже.

Суд установил, что вина подсудимого в приобретении, хранении и распространении наркотиков полностью доказана и приговорил наркокурьера к 11 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности. Пока приговор в законную силу не вступил.


Актюбинская область   Суды   МВД РК   Борьба с наркотиками  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Аманжол Абдрахманов возглавил управление земельных отношений Алматинской области
Аманжол Абдрахманов возглавил управление земельных отношений Алматинской области
Елена Рыбакина официально получила первую соперницу на турнире в Риме
Елена Рыбакина официально получила первую соперницу на турнире в Риме
Вооруженного пистолетом сбытчика наркотиков задержали в Атырау
Вооруженного пистолетом сбытчика наркотиков задержали в Атырау
Мажилис принял закон о передвижении на электросамокатах
Мажилис принял закон о передвижении на электросамокатах
С кем казахстанские боксеры сразятся в четвертьфинале ЧМ-2023
С кем казахстанские боксеры сразятся в четвертьфинале ЧМ-2023
Бои казахстанских боксеров за медали ЧМ-2023 покажут в прямом эфире
Бои казахстанских боксеров за медали ЧМ-2023 покажут в прямом эфире
Право управлять электросамокатом получат казахстанцы с водительскими правами
Право управлять электросамокатом получат казахстанцы с водительскими правами
Прием заявок на женскую ипотеку «Ұмай» стартовал в Казахстане
Прием заявок на женскую ипотеку «Ұмай» стартовал в Казахстане
Сапар Сатаев назначен акимом города Балхаш
Сапар Сатаев назначен акимом города Балхаш