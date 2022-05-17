17 Мая 2022 09:06

Наркокурьера задержали в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – 32-летний мужчина в Павлодаре был региональным курьером и фасовщиком наркотиков, получая крупные партии наркотиков и фасуя их в тайники-закладки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Оперативники подразделений по противодействию наркопреступности департамента полиции Павлодарской области задержали 32-летнего наркокурьера, который с целью собственного обогащения распространял запрещенные вещества бесконтактным способом», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

При обыске по месту жительства мужчины стражи порядка нашли кристаллические вещества массой более 700 гр, отметили в ДП. Позже из тайника извлекли еще 390 гр наркотиков.

«Экспертиза установила, что изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения a-PVP общей массой более одного кг», - заявил начальник департамента полиции Павлодарской области Василий Скляр.

Мужчина выполнял роль регионального курьера и фасовщика склада наркотиков. Он получал крупные партии наркотиков, после чего расфасовывал их в тайники-закладки. Один кг изъятых наркотиков - это более 5 тыс. разовых доз, уточнили в ведомстве.

«По данному факту проводится досудебное расследование по статье 297 части 3 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов ) . Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания города Павлодара», - добавили в департаменте.

В марте полицейские задержали в городе студента-закладчика наркотиков.

Видео ДП Павлодарской области.



