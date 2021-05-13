Наркокурьера с семью кг гашиша задержали в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Наркокурьер с 7 кг гашиша задержан в Караганде, передает Polisia.kz.

11 мая в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Карагандинской области задержали 36-летнего жителя одной из южных областей за хранение наркотиков в особо крупном размере.

«В ходе обыска в дорожной сумке обнаружено значительное количество наркотического средства растительного происхождения. По заключению экспертов в сумке находилось 7 кг гашиша. Курьер привез наркотики в Караганду для дальнейшей реализации»,- сообщил начальник департамента полиции Карагандинской области Ерлан Файзуллин.

По данному факту в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст.296 ч.4 УК РК.

Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Проводится следствие.