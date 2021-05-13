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    20:52, 12 Май 2021 | GMT +6

    Наркокурьера с семью кг гашиша задержали в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Наркокурьер с 7 кг гашиша задержан в Караганде, передает Polisia.kz.

    11 мая в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Карагандинской области задержали 36-летнего жителя одной из южных областей за хранение наркотиков в особо крупном размере.

    «В ходе обыска в дорожной сумке обнаружено значительное количество наркотического средства растительного происхождения. По заключению экспертов в сумке находилось 7 кг гашиша. Курьер привез наркотики в Караганду для дальнейшей реализации»,- сообщил начальник департамента полиции Карагандинской области Ерлан Файзуллин.

    По данному факту в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст.296 ч.4 УК РК.

    Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Проводится следствие.


    Теги:
    Борьба с преступностью Карагандинская область Правоохранительные органы
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