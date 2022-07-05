5 Июля 2022 17:25

Наркоканал из Казахстана пресекли в Кыргызстане

БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - В Кыргызстане пресекли наркоканал из Казахстана с целью последующего сбыта в стране. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

Как сообщили в МВД КР, в селе Ленинское Аламудунского района при сбыте наркотического средства «гашиш» примерным весом 1 кг 800 гр задержан гражданин КР Б.К., 2001 года рождения.

Далее оперативники вышли на второго подозреваемого. Им оказался гражданин Казахстана М.Э., 2000 года рождения, который, оборудовав тайник в бензобаке автомашины марки «Субару -Б4», контрабандным путем доставил наркотические средства из Казахстана в Кыргызстан и передал с целью сбыта Б.К.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта».

Проводится ряд следственно-оперативных мероприятий для задержания других членов наркогруппировки и лиц, причастных к преступлению.

Задержанные водворены в СИЗО- 1 Бишкека, расследование продолжается.