8 Июля 2022 10:39

Наркогруппировку ликвидировали в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Семь человек через интернет продавали психотропные вещества, еще двое были организаторами и поставщиками этого товара в Павлодар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудниками департамента полиции Павлодарской области в результате длительной разработки пресечена преступная деятельность членов организованной преступной группы, специализировавшейся на распространении психотропных веществ на территории города Павлодара. Злоумышленники специализировались на распространении синтетических наркотиков», - сообщил начальник департамента полиции Павлодарской области Василий Скляр.

Во время республиканской операции «Қарасора-2022» стражи порядка в ходе операции смогли изъять из незаконного оборота свыше 3,2 килограмма «синтетики», не допустив реализации более 10 тыс. разовых доз синтетического наркотика «Альфа-PVP».

«В Павлодаре 7 подельников в возрасте от 18 до 36 лет посредством интернет-ресурсов бесконтактным способом реализовывали психотропные вещества. Сбытчики ни с кем из потенциальных покупателей не контактировали напрямую, - сказал В. Скляр. - Связь поддерживали с помощью социальных сетей, где путем закладок оставляли очередную дозу для реализации».

Еще двое фигурантов 32 и 26 лет - основных организаторов и поставщиков психотропных веществ в Павлодар - задержаны в результате слаженных действий специально созданной оперативной группы из числа опытных сотрудников.

«Проводится досудебное расследование по статье 262 УК Республики Казахстан «Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них». Девять фигурантов дела водворены в изолятор временного содержания управления полиции города Павлодара», - отметили в департаменте полиции.

Фото: cdn.iz.ru