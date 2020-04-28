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Наркогруппировку ликвидировали в Алматы

28 Апреля 2020, 13:18
Наркогруппировку ликвидировали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департамент Комитета национальной безопасности РК по Алматы при координации прокуратуры города пресек противоправную деятельность наркогруппировки, причастной к сбыту синтетических наркотиков на территории мегаполиса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу КНБ в Facebook.

16 апреля 2020 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ДКНБ при сбыте около 300 граммов синтетических наркотиков задержали житель Алматы «С».

По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам первому и третьему части третьей статьи «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов» УК РК.

Задержанное лицо водворено в следственный изолятор, досудебное расследование продолжается.

«Следует отметить, что в последнее время отмечается неуклонный рост кустарного изготовления и сбыта на территории Алматы наркотиков синтетического происхождения.

В частности, за последнее время ДКНБ по г. Алматы пресечено 16 фактов незаконного оборота синтетических наркотических средств, из незаконного оборота изъято свыше 9 кг психотропных веществ и 986 литров прекурсоров. Ликвидирована деятельность трех подпольных нарколабораторий. За занятие наркобизнесом задержаны и привлечены к уголовной ответственности 13 человек», - сообщили в комитете.

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Алматы   Борьба с преступностью   Генпрокуратура   КНБ  
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