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Наркогруппировку арестовали в Жамбылской области: изъято более 34 кг мефедрона

Жанара Мухамедиярова
29 Марта 2023, 18:00
Наркогруппировку арестовали в Жамбылской области: изъято более 34 кг мефедрона

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Совместно с ДКНБ Жамбылской области разоблачены действия преступной группы, состоявшей из 5 человек, которые с целью сбыта незаконно изготавливали и хранили синтетическое наркотическое средство мефедрон, весом 34 килограмма 123 грамма, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Жамбылской области.

Лаборатория в течение 2-3 месяцев функционировала на территории Байзакского района с целью подготовки и последующей реализации наркотического средства путем транспортировки в другие города республики.

Преступники заранее планировали свои действия в съемной квартире в Таразе и дистанционно, посредством видеонаблюдения, контролировали лабораторию. Сотрудники ДКНБ области задержали преступную группу в момент изготовления наркотиков, при поддержке прокуратуры все подозреваемые были арестованы.

Преступные действия квалифицированы по пунктам 1, 3 ч. 3 ст. 297 УК, и в настоящее время по делу проводится досудебное расследование.


Жамбылская область   Генпрокуратура   Борьба с наркотиками  
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