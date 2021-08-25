Наркогруппировка держала плантации марихуаны в двух регионах Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет национальной безопасности сообщил о спецоперации по пресечению деятельности наркоструктуры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
КНБ РК с привлечением сил специального назначения МВД РК по согласованию с прокуратурой Атырауской области пресечена противоправная деятельность преступной группы, которая организовала культивирование наркосодержащих растений на территории Атырауской и Западно-Казахстанской областей.
«В результате спецоперации 18 августа 2021 года на трех плантациях задержано 31 лицо (из них 17 иностранцев), в том числе организатор наркогруппировки», - говорится в сообщении.
Из незаконного оборота изъято более 4 тонн марихуаны, семь единиц огнестрельного оружия и боеприпасы. Кроме того, в ходе обысков обнаружены рога сайги и рыба осетровых пород, добытые браконьерским путем.
«Пресечению деятельности ОПГ предшествовала кропотливая оперативная работа. Добыты неопровержимые доказательства причастности фигурантов к уголовному наркопреступлению, установлена структура преступной группы и распределение ролей между участниками», - отметили в ведомстве.
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