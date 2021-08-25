+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: °С
Алматы: °С
USD 426 EUR 499.44
RUB 5.75 CNY 65.7
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Наркогруппировка держала плантации марихуаны в двух регионах Казахстана

25 Августа 2021 12:00
Поделиться:
Наркогруппировка держала плантации марихуаны в двух регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет национальной безопасности сообщил о спецоперации по пресечению деятельности наркоструктуры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Новости по теме
Перекрыт канал поставки наркотиков из южных регионов в Актобе
70 наркоправонарушений выявили в Актюбинской области Женщины с малолетними детьми закладывали наркотики в ВКО Учителя приговорили к 10 годам тюрьмы за сбыт наркотиков в Туркестанской области

КНБ РК с привлечением сил специального назначения МВД РК по согласованию с прокуратурой Атырауской области пресечена противоправная деятельность преступной группы, которая организовала культивирование наркосодержащих растений на территории Атырауской и Западно-Казахстанской областей.

«В результате спецоперации 18 августа 2021 года на трех плантациях задержано 31 лицо (из них 17 иностранцев), в том числе организатор наркогруппировки», - говорится в сообщении.

Из незаконного оборота изъято более 4 тонн марихуаны, семь единиц огнестрельного оружия и боеприпасы. Кроме того, в ходе обысков обнаружены рога сайги и рыба осетровых пород, добытые браконьерским путем.

«Пресечению деятельности ОПГ предшествовала кропотливая оперативная работа. Добыты неопровержимые доказательства причастности фигурантов к уголовному наркопреступлению, установлена структура преступной группы и распределение ролей между участниками», - отметили в ведомстве.


Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Западно-Казахстанская область   #КНБ РК   #Борьба с наркотиками  
Поделиться:
Новости по теме
Перекрыт канал поставки наркотиков из южных регионов в Актобе
70 наркоправонарушений выявили в Актюбинской области
Женщины с малолетними детьми закладывали наркотики в ВКО
Учителя приговорили к 10 годам тюрьмы за сбыт наркотиков в Туркестанской области
Популярное
1 Какой документ освобождает от вакцинации против коронавируса
2 Токтар Аубакиров госпитализирован с коронавирусом
3 Какие показания к медотводу существуют при вакцинации против COVID-19
4 Какие регионы лидируют по количеству людей с медотводами
5 Манипуляция: ПЦР-тесты бесполезны для определения вируса SARS-CoV-2
6 Двадцать нарушений карантина выявили в ресторанах и кафе за сутки в Алматы
Читайте также
Более 260 кг конопли изьяли у жителя Шымкента
Штормовое предупреждение объявлено в девяти регионах Казахстана
Какой документ освобождает от вакцинации против коронавируса
Токтар Аубакиров госпитализирован с коронавирусом
Какие показания к медотводу существуют при вакцинации против COVID-19
Какие регионы лидируют по количеству людей с медотводами
Манипуляция: ПЦР-тесты бесполезны для определения вируса SARS-CoV-2
Двадцать нарушений карантина выявили в ресторанах и кафе за сутки в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив